Оккупанты обстреляли парк в Харькове, где работали коммунальщики: есть пострадавшие

Озеленитель коммунального предприятия получил ранение и был доставлен в больницу.

В Харькове оккупанты попали ракетами на территорию Центрального парка, где как раз работали коммунальщики. Один работник получил ранение.

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Об этом сообщили в Харьковском горсовете.

Сегодня, 2 апреля, в Харькове ракетные обстрелы подвергся Центральному парку. Во время обстрела там работали люди. Озеленитель, 57-летний мужчина, получил ранение и был доставлен в больницу.

В результате наибольшие разрушения получили аттракционы "Галеон Барбадос" и "Индия". Также из-за обстрелов были поломаны старинные деревья, повреждена сцена в Ретро-парке, некоторые кафе и парковые диваны.

Напомним, что в результате вражеских ракетных ударов по Полтаве жертв и раненых нет, но в городе Кременчуг, куда утром налетела авиация кафиров, есть пострадавшие.