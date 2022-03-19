Оккупанты обстреляли подземные склады боеприпасов в Ивано-Франковской области

Информация о типе выпущенных ракет и данные о пострадавших уточняются.

Россия нанесла удары по подземному составу ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в одном из населенных пунктов Ивано-Франковской области. Какой тип ракет был выпущен, сейчас уточняется.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Действительно враг нанес удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. Тип ракеты будет еще установлен. У нас есть повреждения, есть разрушение. Есть детонация боеприпасов. Пострадавшие уточняются", сказал спикер Командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

Пока тип выпущенных ракет не установлен, но это мог быть "Кинжал", как заявляют сами россияне.

"Украина, к сожалению, стала полигоном для испытания всего арсенала ракетного вооружения России. Они применяют ракеты, летящие две тысячи километров, пять с половиной тысяч километров по дальности — это и крылатые ракеты, и оперативно-тактические комплексы "Искандер", крылатые ракеты "Калибр" и другие Х-101, Х-55, Х-555. Было заявление о "Кинжале", которым россияне хвастаются. Мы не знаем, какая на самом деле была ракета. Пока не можем подтвердить", — сказал Юрий Игнат .

Напомним, 13 марта российские войска нанесли третий ракетный удар по франковскому аэродрому. Аэродром также подвергался атакам русской армии 11 марта, а также в первый день войны, 24 февраля. В настоящее время его инфраструктура почти разрушена.