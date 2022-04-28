Оккупанты обстреляли полевую операционную на "Азовстали" в Мариуполе: под завалами оказались раненые (видео)

Оккупанты обстреляли полевую операционную на "Азовстали" в Мариуполе: под завалами оказались раненые (видео)

Российские оккупанты этой ночью бомбили полевой госпиталь на территории "Азовстали" в Мариуполе.

В результате бетонная конструкция здания получила повреждения и упала на находившихся в больнице раненых защитников. После этого оккупанты и дальше продолжали наносить удары по разрушенному зданию из корабельной артиллерии.

Об этом сообщает "Азов – Мариуполь".

"Целую ночь на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и где находятся раненые защитники, россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения. Среди уже раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые ", – говорится в сообщении.

Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула — в том числе операционная, из-за чего помогать раненым защитникам стало практически невозможно.

"Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений, на них не должны осуществляться нападения! Защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того, являются ли они гражданскими или военными лицами (комбатантами). Раненым должны оказывать необходимую помощь без какой-либо дискриминации. Призываем международные организации по защите прав человека отреагировать на то, что россия продолжает пытаться уничтожить даже защитников Мариуполя, которые уже не могут держать в руках оружие!" — подчеркнули украинские защитники.

Они также выложили видео после обстрелов. На кадрах видно, как откапывают погибших военных, находившихся в госпитале с тяжелыми ранениями, и оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим.

Напомним, что захватчики сбрасывали на Мариуполь запрещенные Женевской конвенцией фосфорные бомбы. Кроме этого применяли ракеты и били из артиллерии. Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь в своем видеообращении в Telegram.

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