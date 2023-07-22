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Оккупанты обстреляли поселок на Сумщине: есть жертвы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Оккупанты обстреляли поселок на Сумщине: есть жертвы

Армия РФ 22 июля обстреляла поселок в Сумской области. / Фото: Associated Press

Было 14 взрывов.

Утром субботы, 22 июля, российские военные обстреляли поселок в Краснопольской общине Сумской области. Есть жертвы.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

"Сегодня российские террористы снова ударили из артиллерии по мирному населению Сумщины. Около 10:00 обстрелы потерпели один из поселков Краснопольской общины", — говорится в сообщении.

В результате обстрела было зафиксировано 14 взрывов. По предварительной информации, один человек погиб. Кроме того, четыре человека получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

Очереди обстрелы оккупантов разрушений дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, вечером 21 июля оккупанты сбросили авиабомбы на Нью-Йорк на Донетчине. В результате атаки четверо погибших и трое раненых. Взрывными волнами повреждены объекты жилой застройки и хозяйственные постройки.

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Дата публикации
Просмотры
4416
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