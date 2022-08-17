Оккупанты обстреляли ракетами курортный поселок в Одесской области: разрушены 2 базы отдыха и жилые дома

Россияне нанесли ракетные удары по мирному населению курортного поселка, где нет военных объектов.

В ночь на 17 августа российские войска обстреляли ракетами курортный поселок в Белгород-Днестровском районе Одесской области. В результате чего оккупанты разрушили 2 базы отдыха и 2 жилых дома. По меньшей мере 30 частных домохозяйств повреждены, известно о 4 пострадавших.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, по факту массового ракетного обстрела курортного поселка начато расследование.

"По данным следствия, ночью 17 августа 2022 года военные страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетные удары по мирному населению курортного поселка в Белгород-Днестровском районе", — говорится в сообщении.

В результате обстрелов разрушены 2 базы отдыха и 2 жилых дома, в соседних домах и хозяйственных зданиях повреждены стены, кровля и выбиты окна. Пострадали не менее 30 частных домохозяйств.

Предварительно установлены 4 пострадавших, получивших травмы. Их госпитализировали.

На месте происшествия работают прокуроры Белгород-Днестровской окружной прокуратуры, следователи полиции, эксперты, спасатели. Обнаружены и изъяты обломки от механизмов ракет, которых отправлят на экспертизу.

В Офисе генпрокурора отметили, что какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют.

По факту нарушения законов и обычаев войны начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Напомним, 17 августа в результате российского ракетного удара по Затоке в Одесской области спасатели почти пять часов ликвидировали пожар на месте происшествия.

По словам представителя Одесской военной администрации Сергея Братчука и Оперативного командования "Юг", в ночь на 17 августа российская армия ударила двумя ракетами по Одесской области.

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