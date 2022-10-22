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Оккупанты обстреляли ракетами Луцк: попали в объект энергетики

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Оккупанты обстреляли ракетами Луцк: попали в объект энергетики

Фото: Associated Press

В Украине идет масштабная воздушная тревога.

Российские оккупанты в субботу, 22 октября, во время масштабной тревоги атаковали ракетами Луцк: попали в объект энергетики.

Об этом сообщил городской голова Игорь Полищук.

"Прилеты в объект энергетики. На месте работают спасатели", – написал мэр.

По его словам, в результате вражеской атаки в части города отсутствует электроэнергия. Кроме того, он просит, чтобы люди совершили запасы воды.

Ударной волной поврежден частный дом. "Одно гражданское лицо получило ожоги. По предварительной информации погибших нет", — подчеркнул Игорь Полищук.

"Тревогу" на Волыни объявили в 07:54. По состоянию на 10:00 она длится уже более 2 часов.

Масштабная воздушная тревога 22 октября

Утром 22 октября воздушную тревогу объявили на территории всей страны. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщит о пролете вражеской ракеты над регионом. Вероятно, она улетела в западные регионы, высказался Ким.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что утром 22 октября во время воздушной тревоги в области работает ПВО.

В Хмельницком прогремел взрыв. Его официально подтвердили и в мэрии, и в ОВА. Над городом поднялся дым.

В Черновицкой области над Днестровским райономсбили российскую ракету. Она упала в озеро.

В   Львовской области   утром 22 октября сработало ПВО.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
8139
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