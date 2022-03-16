Оккупанты обстреляли ракетами Сарны в Ровенской области

Предварительно – жертв нет.

Оккупанты обстреляли ракетами город Сарны в Ровенской области.

Об этом сообщил мэр города Руслан Серпенинов в Facebook.

"По Сарнам прилет ракет. Предварительно – жертв нет. Не комментируйте информацию. Не помогайте противнику. Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Ракетный удар в городе Сарны на Ровенщине пришелся на "один из военных инфраструктурных объектов". Об этом сообщил в видеообращении руководитель областной военной администрации Виталий Коваль. ”Жертв и пострадавших нет. На месте работает комиссия, все под контролем”, - сказал чиновник.

Напомним, вечером враг снова обстреливал Киев. Снаряды попали в несколько частных домов на Подоле.

Ранее сообщалось, что враг пытался продвинуться в сторону Киева, но не имел успеха.

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