Оккупанты обстреляли с территории РФ приграничья Черниговской области

Армия государства-террориста России не прекращает обстреливать границы районов Черниговской области.

Ночью около 23:40-23:50 оккупанты с территории Российской Федерации обстреляли Черниговщину. Зафиксировано шесть "приходов" в направлении населенного пункта Гремяч.

Об этом сообщает оперативное командование "Пивнич".

По предварительной информации, захватчики вели обстрел из миномета 120 калибра.

Кроме того, около полуночи зафиксировали еще три "прихода". Оккупанты, вероятно, применили минометы калибра 120-мм. Обстрелы велись в район населенного пункта Нововасиловка.

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, начались 89 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Российские оккупанты увеличили интенсивность применения авиации. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба по состоянию на 23 мая.

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