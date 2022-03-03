Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: семеро постраждалих

Было разрушено не менее 30 частных домов.

Российские захватчики обстреляли с воздуха село Яковловка Мерефянского общества Харьковского района.

Было разрушено не менее 30 частных домов, сообщают в ГСЧС области.

Также уничтожены частные автомобили, хозяйственные постройки. Ранения получили семь человек, погибли трое. Из-под завалов удалось извлечь 10 человек.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются, информация о погибших и раненых уточняется. На месте работают 20 человек личного состава ГСЧС и три единицы спасательной техники.