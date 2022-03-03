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Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: семеро постраждалих

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Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: семеро постраждалих

Было разрушено не менее 30 частных домов.

Российские захватчики обстреляли с воздуха село Яковловка Мерефянского общества Харьковского района.

Было разрушено не менее 30 частных домов, сообщают в ГСЧС области.

Также уничтожены частные автомобили, хозяйственные постройки. Ранения получили семь человек, погибли трое. Из-под завалов удалось извлечь 10 человек.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются, информация о погибших и раненых уточняется. На месте работают 20 человек личного состава ГСЧС и три единицы спасательной техники.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 9000 человек (погибшие и раненые),
  • танков ‒ 217 ед,
  • ББМ – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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