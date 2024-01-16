Оккупанты обстреляли село в Николаевской области: из-под завалов дома достали женщину и детей

Накануне, 15 января, оккупационная армия РФ обстреляла Куцурубскую общину Николаевской области. В селе Днепровское из-под завалов дома извлекли трех человек.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, в результате вражеских артиллерийских обстрелов по Днепровскому был поврежден жилой дом. Из-под завалов здания деблокированы три человека: женщина и двое детей.

"Одна девочка госпитализирована, другим медицинская помощь оказывается амбулаторно. Состояние пострадавших удовлетворительное", — сообщил глава ОВА.

Кроме того, Ким проинформировал, что артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет, подчеркнул он.

Напомним, россияне сбросили в поселок Нью-Йорк две управляемые авиабомбы и попали ракетой в трехэтажку. В доме обрушился подъезд, под развалинами находятся люди.

Читайте также: