Оккупанты обстреляли сумские громады: зафиксировано 33 взрыва

Стала известна ситуация в Сумской области на пограничном состоянии на 21.00 5 мая 2023 года.
В течение дня россияне совершили 9 обстрелов пограничных громад.
Об этом пишет Сумская ОВА в социальных сетях.
Зафиксировано 33 взрыва. Обстрелы подверглись населенным пунктам Зноб-Новгородской, Эсманской, Шалыгинской, Новослободской, Юнаковской, Великописаревской громад.
- Зноб-новгородская громада: с территории РФ враг совершил пуски ракет с вертолета. В результате авиаудара повреждены частные жилые дома.
- Юношеская громада: совершен минометный обстрел (13 взрывов).
- Новослободская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию общины.
- Эсманская громада: россияне били из миномета – 5 взрывов.
- Великописаревская громада: совершен минометный обстрел (4 взрыва).
- Шалыгинская громада: зафиксировано 3 взрыва из миномета.
Напомним, что россияне сбросили авиабомбу на Сумскую область. Есть пострадавшие.
Читайте также: