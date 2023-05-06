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Оккупанты обстреляли сумские громады: зафиксировано 33 взрыва

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Оккупанты обстреляли сумские громады: зафиксировано 33 взрыва

Враг продолжает минометный обстрел Сумщины / Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Стала известна ситуация в Сумской области на пограничном состоянии на 21.00 5 мая 2023 года.

В течение дня россияне совершили 9 обстрелов пограничных громад.

Об этом пишет Сумская ОВА в социальных сетях.

Зафиксировано 33 взрыва. Обстрелы подверглись населенным пунктам Зноб-Новгородской, Эсманской, Шалыгинской, Новослободской, Юнаковской, Великописаревской громад.

  • Зноб-новгородская громада: с территории РФ враг совершил пуски ракет с вертолета. В результате авиаудара повреждены частные жилые дома.
  • Юношеская громада: совершен минометный обстрел (13 взрывов).
  • Новослободская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию общины.
  • Эсманская громада: россияне били из миномета – 5 взрывов.
  • Великописаревская громада: совершен минометный обстрел (4 взрыва).
  • Шалыгинская громада: зафиксировано 3 взрыва из миномета.

Напомним, что россияне сбросили авиабомбу на Сумскую область. Есть пострадавшие.

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Дата публикации
Просмотры
54
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