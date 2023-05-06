Оккупанты обстреляли сумские громады: зафиксировано 33 взрыва

Стала известна ситуация в Сумской области на пограничном состоянии на 21.00 5 мая 2023 года.

В течение дня россияне совершили 9 обстрелов пограничных громад.

Об этом пишет Сумская ОВА в социальных сетях.

Зафиксировано 33 взрыва. Обстрелы подверглись населенным пунктам Зноб-Новгородской, Эсманской, Шалыгинской, Новослободской, Юнаковской, Великописаревской громад.

Зноб-новгородская громада: с территории РФ враг совершил пуски ракет с вертолета. В результате авиаудара повреждены частные жилые дома.

Юношеская громада: совершен минометный обстрел (13 взрывов).

Новослободская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию общины.

Эсманская громада: россияне били из миномета – 5 взрывов.

Великописаревская громада: совершен минометный обстрел (4 взрыва).

Шалыгинская громада: зафиксировано 3 взрыва из миномета.

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Напомним, что россияне сбросили авиабомбу на Сумскую область. Есть пострадавшие.