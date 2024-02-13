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Оккупанты обстреляли ТЭС, Европа готовится обеспечить Украину оружием: главные новости ночи 13 февраля 2024 года

Оккупанты обстреляли ТЭС, Европа готовится обеспечить Украину оружием: главные новости ночи 13 февраля 2024 года

Флаги Евросоюза / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

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  • Европа готовится обеспечить Украину "стратегическим оборудованием" — Макрон Читать далее –>

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