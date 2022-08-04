Оккупанты обстреляли Торецк в Донецкой области: погибли 8 человек, а среди раненных 3 детей

В результате есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"8 погибших, 4 раненых – таковы последствия обстрела Торецка, который россияне совершили сегодня около 11 часов. Среди четырех раненных – три ребенка. По предварительной информации, стреляли из артиллерии. Попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей", – отметил Кириленко.

Также россияне повредили церковь и ранили тамошнего священника. Повреждения получили и окружающие многоэтажки.

Напомним, ООН в ближайшее время доставит миссию, которая будет "устанавливать факты" трагедии в Оленовке, где погибли украинские военнопленные.

Читайте также: