Оккупанты обстреляли ударными БпЛА Одессу: горит объект инфраструктуры

На месте работают все подходящие службы.
Российские захватчики обстреляли ударными беспилотниками в Одессу, в результате чего вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Он заявил, что на месте работают все соответствующие службы, уточняющие данные о пострадавших и разрушениях.
"В результате российской атаки ударными беспилотниками, в Одессе вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Есть информация о пострадавших людях. Данные и количество уточняются. На месте работают все соответствующие службы", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты из авиации и артиллерии ударили по Сумщине, в результате чего в доме погибли два человека.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия атаковала прифронтовую ТЭС Украины, в результате чего были ранены энергетики.
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