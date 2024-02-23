Оккупанты обстреляли ударными БпЛА Одессу: горит объект инфраструктуры

На месте работают все подходящие службы.

Российские захватчики обстреляли ударными беспилотниками в Одессу, в результате чего вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

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Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Он заявил, что на месте работают все соответствующие службы, уточняющие данные о пострадавших и разрушениях.

"В результате российской атаки ударными беспилотниками, в Одессе вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Есть информация о пострадавших людях. Данные и количество уточняются. На месте работают все соответствующие службы", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты из авиации и артиллерии ударили по Сумщине, в результате чего в доме погибли два человека.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия атаковала прифронтовую ТЭС Украины, в результате чего были ранены энергетики.

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