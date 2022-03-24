Оккупанты обстреляли в Харькове пункт, где раздавали гуманитарную помощь: есть погибшие

Россияне продолжают совершать террор против мирного населения в Харькове.
В Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт "Новой почты", возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь, сообщил глава местной ОВ Олег Синегубов.
По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей, еще 15 ранены, их госпитализировали в лечебные учреждения. Число жертв устанавливается.
"Это очередное военное преступление российских оккупантов", — добавил глава.
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