Оккупанты обстреляли в Харькове пункт, где раздавали гуманитарную помощь: есть погибшие

Оккупанты обстреляли в Харькове пункт, где раздавали гуманитарную помощь: есть погибшие

Россияне продолжают совершать террор против мирного населения в Харькове.

В Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт "Новой почты", возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь, сообщил глава местной ОВ Олег Синегубов.

По предварительным данным, погибли 6 мирных жителей, еще 15 ранены, их госпитализировали в лечебные учреждения. Число жертв устанавливается.

"Это очередное военное преступление российских оккупантов", — добавил глава.

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