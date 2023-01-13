Оккупанты обстреляли в Херсоне базу с маршрутками: 16 автобусов повреждено, есть раненый (видео)

Российские войска ночью ударили в базу в Херсоне, где припаркованы коммунальные автобусы. В результате обстрелов повреждены 16 автобусов, один из охранников получил ранения.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"В Херсоне российские захватчики ночью обстреляли базу, где припаркованы коммунальные автобусы. Из-за обстрела повреждены 16 автобусов, также повреждены легковые автомобили, склады и здание для охраны — по предварительной информации, один из охранников получил ранения", — говорится в сообщении.

Кроме этого, обломки снарядов повредили электросети.

"На месте работают медики, полиция и спасатели. Бригады энергетиков восстанавливают электропитание", — сообщил глава области.

Обстрел Херсонщины

За минувшие сутки российские войска 49 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего погиб один человек, еще двое жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести.

Мирные населенные пункты области атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов, танков, также зафиксирован ракетный удар. Херсон россияне обстреляли 7 раз. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома

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