Оккупанты обстреляли в порту Мариуполя гражданское судно под флагом Доминиканской Республики: есть раненный

Оккупанты обстреляли в порту Мариуполя гражданское судно под флагом Доминиканской Республики: есть раненный

В результате обстрела на судне вспыхнул пожар, оно постепенно тонет.

Российские военные обстреляли судно под флагом Доминиканской Республики, находившееся у одного из причалов Мариуполя. Из-за пробоины сейчас гражданское судно тонет в порту.

Об этом сегодня, 5 апреля, сообщило Министерство внутренних дел Украины.

"Ночью, во время очередного обстрела с моря многострадального Мариуполя, враг попал в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, которое находилось у одного из причалов", — говорится в сообщении.

Попадание вызвало пожар в машинном отделении, один член экипажа ранен. Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал SOS и сообщение: "Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик — разгромлен. Пожар в машинном. Есть раненые".

Из-за полученной пробоины судно начало тонуть, вспыхнул пожар.

Морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место.

На судне продолжается пожар, судно постепенно уходит под воду, провести спасательную операцию под постоянными обстрелами невозможно.

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