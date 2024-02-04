Оккупанты обстреляли Волчанск в Харьковской области: фото последствий

В городе повреждено здание ЦНАПа и жилые дома.

Вечером 3 февраля около 22:30 россияне обстреляли город Волчанск Харьковской области. По предварительной информации, враг применил минометы.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, опубликовав фото последствий обстрелов.

В сообщении уточнили, что российскими обстрелами повреждены четыре частных домовладения и многоквартирный жилой дом. Пострадавших, к счастью, нет.

Также читайте Жизнь на границе с РФ: как армия Путина уничтожает город на Харьковщине и что говорят люди

Впоследствии в Харьковской ОВА сообщили, что в результате обстрела поврежден также фасад здания ЦНАПа. Здесь выбиты стекла, повреждены крыша и перекрытие.

При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, оккупационные войска России на Купянском направлении сосредоточили около 44 тысяч бойцов. Враг подтягивает резервы, чтобы восполнить потери, которые оккупанты терпят во время боевых действий. Вражеская армия потеряла десятки единиц техники в Харьковской области.

Читайте также: