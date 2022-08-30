Оккупанты обстреляли Запорожье и еще 8 городов и сел области: били по гражданской инфраструктуре

За сутки в полицию поступило 43 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в Запорожской области.

За прошедшие сутки на Запорожском направлении российские войска обстреляли позиций украинских бойцов из танкового вооружения, реактивной и ствольной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме этого оккупанты стреляли и по гражданской инфраструктуре в Запорожье и еще 8 населенных пунктах области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Новоданиловка, Орехов, Гуляйполе, Малокатериновка, Ольговское, Полтавка, Новоселка, Малые Щербаки", — информируют в ОВА.

В результате обстрелов российскими оккупационными войсками в полицию поступило 43 сообщения о разрушении объектов гражданской инфраструктуры.

За прошедшую с временно оккупированной территории было эвакуировано 1763 человека, из них 447 – дети.

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