Оккупанты обстреляли Зеленодольск: что известно о состоянии пострадавшего

Оккупанты обстреляли Зеленодольск: что известно о состоянии пострадавшего

В результате обстрела Криворожской ТЭС в Зеленодольске пострадал мужчина.

Он находится в состоянии средней тяжести, его лицо потекло стеклом.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

В среду, 27 апреля, российские оккупанты обстреляли город Зеленодольск Днепропетровской области. В результате обстрела пострадал сотрудник энергетического предприятия.

Александр Вилкул во время телемарафона рассказал, что пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

"Один из сотрудников станции ранен. Эвакуирован в больницу Кривого Рога. Состояние средней тяжести, есть элементы взрывной контузии, а лицо иссечено стеклом. Мне докладывал главврач, что жизни пострадавшего ничего не угрожает",– рассказал Вилкул.

Он также отметил, что с пожаром после обстрела спасатели боролись несколько часов и ближе к утру его удалось локализовать.

Напомним, что сегодня, 27 апреля, оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину, в том числе попали в предприятие энергетической инфраструктуры.