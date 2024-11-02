Оккупанты обстреляли железнодорожную станцию на Днепропретровщине: что известно

В результате вражеского обстрела была ранена работница железной дороги.
В субботу, 2 ноября, российская террористическая армия обстреляла одну из железнодорожных станций в Днепропетровской области.
Об этом сообщили в "Укрзализныце"
В результате вражеского обстрела была ранена работница железной дороги. Кроме того, на станции повреждено оконное остекление и кровлю технических помещений.
"Пострадавшей оказали необходимую помощь, ее жизни, к счастью, ничего не угрожает", — говорится в сообщении.
Из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут.
К настоящему времени железнодорожники уже ликвидировали последствия обстрела. Движение поездов происходит по графику.
Напомним, 2 ноября российская террористическая армия нанесла воздушный удар по Днепропетровщине. В Днепровском районе раздался взрыв.
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