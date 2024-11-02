Оккупанты обстреляли железнодорожную станцию на Днепропретровщине: что известно

В результате вражеского обстрела была ранена работница железной дороги.

В субботу, 2 ноября, российская террористическая армия обстреляла одну из железнодорожных станций в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в "Укрзализныце"

В результате вражеского обстрела была ранена работница железной дороги. Кроме того, на станции повреждено оконное остекление и кровлю технических помещений.

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"Пострадавшей оказали необходимую помощь, ее жизни, к счастью, ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Из-за частичного повреждения железнодорожной инфраструктуры пригородный поезд задержался на 40 минут.

К настоящему времени железнодорожники уже ликвидировали последствия обстрела. Движение поездов происходит по графику.

Напомним, 2 ноября российская террористическая армия нанесла воздушный удар по Днепропетровщине. В Днепровском районе раздался взрыв.

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