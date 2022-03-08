Оккупанты обстреляли жилые дома и авто в Луганской области: погибли трое жителей Рубежного

Российские войска вели огонь по домам и авто мирных жителей.
За сутки в результате вражеских обстрелов погибли трое жителей г. Рубежное Луганской области.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Всего за сутки в полицию Луганской области поступило 13 сообщений об обстрелах оккупационными войсками населенных пунктов Луганщины.
Захватчики обстреляли 8 частных и многоэтажных домов в Рубежном и Кременной, а также автомобиль в Северодонецке.
Напомним, прокуратура города Сумы начала уголовное производство по факту обстрела Российской Федерацией жилищного сектора города, в результате которого погибли 19 взрослых и 2 детей.