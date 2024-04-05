Оккупанты обстреляли жилые дома в Покровске: ранены пять человек

В ночь на 5 апреля российские войска обстреляли город Покровск Донецкой области. оккупанты попали по частному сектору. Ранения получили пять человек.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

В результате попадания по жилым домам ранены четыре члена семьи: дедушка с бабушкой и их дочь с 14-летним сыном. Кроме того, от взрывов пострадал еще один горожанин.

В районе обстрела повреждено несколько частных домохозяйств.

Специалисты устанавливают тип оружия, которое враг применил для атаки на город. Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия обстрелов Покровска Донецкой области 5 апреля. / Фото: Офис Генерального прокурора

Последствия обстрелов Покровска Донецкой области 5 апреля. / Фото: Офис Генерального прокурора

Как сообщалось, ночью россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией. Силы ПВО уничтожили два российских БПЛА над Павлоградским и Никопольским районами.

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