За минувшие сутки в Харьковской области произошло 7 пожаров, вызванных обстрелами / Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Оккупанты обстреляли жилые дома в Золочеве на Харьковщине: одна женщина погибла, еще одну спасли

Оккупанты обстреляли жилые дома в Золочеве на Харьковщине: одна женщина погибла, еще одну спасли

Оккупанты обстреляли частный сектор в поселке Золочев Харьковской области.

Вражеский снаряд попал в жилой дом в Золочеве и разрушил его. В результате обстрелов одна женщина погибла, еще одну удалось спасти.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

"В результате обстрела частного сектора в поселке Золочев вражеский снаряд попал в жилой дом и разрушил его. Сотрудники ГСЧС из-под завалов спасли женщину 1950 г.р., а также достали тело погибшей женщины 1948 г.р.", — говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки харьковские спасатели совершили 31 оперативный выезд, 16 из которых на ликвидацию пожаров, в том числе 7 пожаров, вызванных обстрелами.

"3 пожара, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Золочевской громаде Богодуховского района, еще по одному пожару в Киевском районе Харькова, а также Харьковском, Чугуевском и Изюмском районах области. Пострадали частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, сельскохозяйственные и складские объекты, хвойный лес", — говорится в сообщении.

Приблизительно в 19:49 возник пожар в двухэтажном административном здании по ул. Суздальские ряды в Харькове. Горели крыша и помещение пристройки, огонь распространился на площади 100 кв. В 21:17 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Кроме этого пиротехники в течение суток ликвидировали 23 вражеских боеприпаса.

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