Оккупанты обустроили склад боеприпасов в больнице и бьют по гражданской инфраструктуре: ситуация в Запорожской области

Российские оккупанты "обустраиваются" на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Россияне захватили больницу в городе Пологи и сделали из нее склад для боеприпасов.
Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.
"В Родах в помещении местной больницы кафиры обустроили склад боеприпасов. При этом россияне запрещают персоналу предоставлять медицинские услуги местным жителям", — говорится в сообщении.
Также в Штабе отмечают, что российские захватчики безрезультатно штурмуют позиции ВСУ в районе Гуляйполя.
"Враг терпит значительные потери, но в тот же момент уносит жизнь и здоровье мирного населения Запорожского края. Вчера, 1 мая, российские военные били по гражданской инфраструктуре Орехова — оккупанты попали в многоэтажные дома. В результате вражеского обстрела с травмами различной тяжести были доставлены четыре человека, еще двое мужчин от полученных осколочных ранений погибли", — говорится в сообщении.
Напомним, что на востоке Украины уничтожено более полусотни российских солдат и шесть артиллерийских систем.
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