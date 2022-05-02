Оккупанты обустроили склад боеприпасов в больнице и бьют по гражданской инфраструктуре: ситуация в Запорожской области

Оккупанты обустроили склад боеприпасов в больнице и бьют по гражданской инфраструктуре: ситуация в Запорожской области

Российские оккупанты "обустраиваются" на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Россияне захватили больницу в городе Пологи и сделали из нее склад для боеприпасов.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

"В Родах в помещении местной больницы кафиры обустроили склад боеприпасов. При этом россияне запрещают персоналу предоставлять медицинские услуги местным жителям", — говорится в сообщении.

Также в Штабе отмечают, что российские захватчики безрезультатно штурмуют позиции ВСУ в районе Гуляйполя.

"Враг терпит значительные потери, но в тот же момент уносит жизнь и здоровье мирного населения Запорожского края. Вчера, 1 мая, российские военные били по гражданской инфраструктуре Орехова — оккупанты попали в многоэтажные дома. В результате вражеского обстрела с травмами различной тяжести были доставлены четыре человека, еще двое мужчин от полученных осколочных ранений погибли", — говорится в сообщении.

Напомним, что на востоке Украины уничтожено более полусотни российских солдат и шесть артиллерийских систем.

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