Оккупанты обустроили застенки на Сумщине: их главарь получил за это "медаль Суворова"

К гражданским людям применяли пытки – их били связанными, а затем почти без сознания бросали на холодный пол и долгое время держали без пищи и воды.

Служба безопасности Украины идентифицировала пятерых российских военных, пытавших мирных жителей во время временной оккупации Сумщины. После бегства окупантов российское командование наградило главаря палачей "медалью Суворова".

Об этом сообщили в пятницу, 9 февраля, в пресс-службе СБУ.

Как установило следствие, в феврале-марте 2022 года пятеро фигурантов принимали участие в захвате Ахтырского района Сумщины, в частности, города Тростянец. Во время оккупации населенного пункта они входили в состав российских "карательных отрядов", которые похищали и пытали местных жителей в подвале захваченного в то время местного элеватора.

К гражданским людям применяли пытки – их били связанными, а затем почти без сознания бросали на холодный пол и долгое время держали без пищи и воды.

Речь идет о военнослужащих 423-го мотострелкового полка 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа вооруженных сил РФ:

старшего лейтенанта Алексея Рыжковича – командира 2-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона;

– командира 2-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона; лейтенанта Максима Волчека – командира 3-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона;

– командира 3-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона; сержанта Рустама Ирзаева – командира отделения 1-го мотострелкового батальона;

– командира отделения 1-го мотострелкового батальона; рядового Петра Илюшина – заместителя командира боевой машины, наводчика-оператора 1-го мотострелкового батальона;

– заместителя командира боевой машины, наводчика-оператора 1-го мотострелкового батальона; рядового Вадима Митина – командира танка в составе танкового батальона.

Как отметили в СБУ, особой жестокостью отличался Волчек, которого после бегства оккупантов из Сумской области наградили "медалью Суворова".

Также задокументировано, что Ирзаев избивал палкой связанного мужчину, которого похитили прямо посреди улицы, и угрожал ему "переломить все кости", пытаясь склонить к сотрудничеству с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили всем пяти фигурантам о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсонской области, в селе Беляевка, более 5 месяцев российские оккупанты незаконно удерживали и пытали по меньшей мере 20 украинцев.

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