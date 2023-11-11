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Оккупанты ограничивают жителям Крыма доступ к лекарствам и медпомощи: что произошло

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Оккупанты ограничивают жителям Крыма доступ к лекарствам и медпомощи: что произошло

Фото: Telegram / Движение "АТЕШ"

Россияне заставляют гражданское население осуществлять донацию крови для оккупационных войск.

Оккупационные власти в Крыму ограничивают доступ к лекарствам для гражданского населения. Все запасы медицинских препаратов, которые могут быть использованы при оказании первичной медицинской помощи, резервируются для оккупационных войск.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Кроме проблемы с лекарствами, по указанию Кремля, в гражданских больницах нет койки мест. Российские войска не развертывают дополнительных госпиталей, а используют существующую гражданскую инфраструктуру.

"Раньше оккупанты уже исчерпали заняли все койко-места у гражданских медучреждений на ТОТ Херсонщины. А сейчас ввиду значительной активности Сил обороны на Запорожском и Таврическом направлении им приходится все больше транспортировать раненых вглубь территории временно оккупированного Крыма", — говорится в сообщении.

Примечательно, что россияне заставляют гражданское население осуществлять донацию крови для оккупационных войск.

"Все это усиливает гражданское сопротивление на Крымском полуострове, о чем, в частности, свидетельствует серия успешных ударов сил обороны Украины по военным объектам", — говорится в сообщении.

Отметим, что россияне также вербуют украинских детей с территории РФ и заставляют их сообщать о "минировании" школ и других заведений.

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Дата публикации
Просмотры
13
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