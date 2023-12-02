Оккупанты охотятся на украинские пайки из-за высокого качества — военный

Украинские военные пайки по качеству ничем не уступают даже швейцарским.

Российские захватчики охотятся за украинскими пайками на фронте из-за того, что их качество намного выше.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил командир 4-го батальона оперативного назначения бригады "Рубеж", подполковник НГУ Михаил Крыжановский.

Он отметил, что на сегодняшний день качество украинских пайков значительно превышает показатель, который был 10 лет назад.

"Если сравнивать обеспечение украинской армии 10 лет назад, то украинский паек в этом и прошлом годах превышает качество. Личный состав абсолютно доволен украинским пайком", — заявил Крыжановский.

Он отметил, что враг охотится за украинскими пайками, потому что они ничем не уступают даже швейцарскому.

"Противник на наши пайки охотится, если что-то остается, то есть произошли определенные действия или были потеряны позиции, то враг очень пользуется этим пайком. У нас еще есть швейцарский паек, ничем не превосходящий украинский", — сказал он.

Крыжановский добавил, что у бригады "Рубеж" относительно продовольственного обеспечения и провизии нет никаких проблем. Даже если есть задержки с доставкой, такие вопросы быстро решаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Симферополе диверсантки отравили оккупантов: 24 погибших.

Кроме того, мы ранее информировали, что снайперы СБУ рассказали, как охотились на кафиров в Бахмуте.

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