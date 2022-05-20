Оккупанты окапываются на территории РФ и оттуда обстреливают украинские села — Генштаб

Оккупанты окапываются на территории РФ и оттуда обстреливают украинские села — Генштаб

Российские оккупанты перебрались на территорию России и оттуда обстреливают пограничные населенные пункты Украины.

Больше всего страдает от оккупантов Сумская область. В минувшие сутки россияне обстреляли из артиллерии несколько сел.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

"На Северском направлении противник проводит инженерное оборудование позиций в районе населенного пункта Азаровка Брянской области. Совершил обстрелы из артиллерии и минометов населенных пунктов Бояро-Лежачие, Бруски, Старые Вырки Сумской области и Гремяч Черниговской области", — говорится в сообщении.

Напомним, что 19 мая 2022 года около 4:30 российские военнослужащие с территории РФ совершили обстрел с. Старые Вырки Сумского района Сумской области. В результате обстрела повреждены дом и хозяйственные постройки.

Ранее, 18 мая, российскиеоккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов и артиллерии пограничную территорию Сумщины и Черниговщины.

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