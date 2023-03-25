Оккупанты оказывают давление на жителей временно захваченных территорий: что известно

Российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население на временно захваченных территориях Украины. Новые случаи известны в Херсонской и Запорожье.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Недавно, 22 марта, военнослужащие федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации провели рейд по населенному пункту Чаплинка Херсонской области", — говорится в сводке.

Отмечается, что оккупанты с особым вниманием проверили личные документы граждан, транспортные средства и мобильные телефоны.

Кроме того, в Энергодаре Запорожской области противник организует детям старших классов "экскурсии" в Волгодонск на Ростовскую АЭС.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе ученик 5 класса спел в школе гимн Украины. Дети вынуждены ходить в оккупированные школы, где их заставляют петь на русском. Несмотря на это, один из пятиклассников спел "Еще не умерла Украина".

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