Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты оказывают давление на жителей временно захваченных территорий: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
973
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты оказывают давление на жителей временно захваченных территорий: что известно

Фото: Associated Press

В частности, россияне перевеяют документы граждан.

Российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население на временно захваченных территориях Украины. Новые случаи известны в Херсонской и Запорожье.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Недавно, 22 марта, военнослужащие федеральной службы национальной гвардии Российской Федерации провели рейд по населенному пункту Чаплинка Херсонской области", — говорится в сводке.

Отмечается, что оккупанты с особым вниманием проверили личные документы граждан, транспортные средства и мобильные телефоны.

Кроме того, в Энергодаре Запорожской области противник организует детям старших классов "экскурсии" в Волгодонск на Ростовскую АЭС.

Напомним, во временно оккупированном Мелитополе ученик 5 класса спел в школе гимн Украины. Дети вынуждены ходить в оккупированные школы, где их заставляют петь на русском. Несмотря на это, один из пятиклассников спел "Еще не умерла Украина".

Читайте также:

Взрыв в Мелитополе: паника среди оккупантов

Взрыв в Мелитополе: паника среди оккупантов

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
973
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация