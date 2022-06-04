Оккупанты опасаются сопротивления, нарастающего среди местного населения Херсонской области

Местные жители продолжают сопротивляться.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook.

Оккупанты опасаются того сопротивления, которое нарастает среди местного населения Херсонской области. Местные жители продолжают сопротивляться. Каждый день в областном центре появляются флаги, мотивационные надписи и "ссылки" для оккупантов, распространяются открытки. Руководство оккупационных властей передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Есть страх за свою жизнь. Поэтому в район Херсона подтянули и до 4 самоходных орудий большой мощности типа «Пион».

В некоторых общинах Херсона восстановили мобильную связь и интернет украинских мобильных операторов. Также мобильная связь частично находится на деоккупированных территориях области: в Кочубеевской и Нововоронцовской территориальных общинах.

Напомним, ранее защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев рассказал о ситуации в оккупированном Херсоне, где проживает его родня.

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