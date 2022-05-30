Оккупанты организовали "фильтрационные лагеря" для украинцев в России: туда свозят много мариупольцев

Оккупанты организовали "фильтрационные лагеря" для украинцев в России: туда свозят много мариупольцев

Оккупанты не просто не снижают темп депортации и фильтрации, но прибегают к новым средствам "денаZификации".

Сейчас "фильтрационные лагеря" для украинцев организовали не только на оккупированной территории Украины, но и на территории России.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Поступили первые свидетельства об обустройстве "фильтрационных лагерей" непосредственно в россии в районе пунктов перехода государственной границы россии с Эстонией. Теперь россияне во время установления украинцев, пытающихся пересечь границу и по которым имеют данные, что они получили статус убежища от войны, их доставляют в такой "фильтрационный лагерь", — сообщил Андрющенко.

По его информации, попавшие в такой лагерь мариупольцы впервые две недели назад рассказывают, что лагерь в Безымянном Новоазовского района выглядит детской игрой по сравнению с пограничным российским.

"Тенденция настоящего геноцида набирает обороты. Поэтому мариупольцы, которые пытаются сбежать из россии – будьте бдительны. Используйте другие пути побега, в частности через Беларусь и Грузию. Террор против украинцев на марше", — обратился Андрущенко.

Он добавил, что за прошедшие сутки в "фильтрационный лагерь" с. Безымянное Новоазовского района доставлено 253 человека, в том числе 33 ребенка. Из с. Безымянное в г. Таганрог в России депортировано 235 мариупольцев, в том числе 28 детей.

Напомним, какова ситуация в Мариуполе 30 мая. Россияне свозят в супермаркет тела мирных жителей, которые вымыло из могил при попытке восстановления водоснабжения, и частично эксгумированы. Тела обнаружили в помещении супермаркета "Щирий кум" в Левобережном районе, на проспекте Свободы.

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