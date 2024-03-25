Оккупанты осознали, что Крымскому мосту — конец, поэтому строят новую железнодорожную линию: эксперт объяснил цель Кремля

Российское военно-политическое руководство осознало, что Крымскому мосту конец. Именно поэтому они строят железнодорожную линию из временно оккупированного Мариуполя в Крым.

Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник.

По его словам, россияне уже успели проложить несколько километров новой железнодорожной линии.

“Я думаю, что на эту минуту речь идет о нескольких десятках, выше планку не подняли. Но почему они это делают? Они осознали, что Крымскому мосту рано или поздно конец. Есть разница – ремонтировать Крымский мост, особенно если мы возьмем его под огневой контроль, он будет практически в бесконечном режиме. Ремонтировать после удара беспилотниками, системами "Хаймарс" есть боеприпас М30А1, который на 164 км работает на суше”, — рассказал Петр Черник.

Он добавил, что оккупанты мыслят довольно рационально, поскольку хотят сохранить хоть какое-то логистическое обеспечение Крыма.

Они мыслят довольно рационально. Они должны сохранить любое логистическое обеспечение Крыма. В итоге будет победителем тот, кто лучше сыграет в эту "игру кота и мыши". То есть – частота ударов по самой железной дороге и особенно по электротягам. Эта игра началась, надеемся, мы ее выигрываем”, — добавил Черник.

Напомним, что Россия начала строительство участка новой железной дороги из Мариуполя, с помощью которой запланировала соединить Ростов-на-Дону с Крымом через оккупированные территории Донецкой и Запорожской областей.

Читайте также: