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Оккупанты оставили практически весь район — городской голова Броваров

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Оккупанты оставили практически весь район — городской голова Броваров

ВСУ будут производить зачистку населенных пунктов от оккупантов.

Российские оккупанты вышли из Броварского района Киевской области.

Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

"Оккупанты оставили практически весь Броварской район. Это управление и Барышевский, и в сторону Прилук, в сторону Чернигова. Поэтому сегодня ВСУ будут напрямую действовать на расчистку населенных пунктов от оккупантов, от вражеской техники, возможно, заминированных мест", — сказал он в эфире телеканала "Рада".

Русские частично выводят свои войска со стороны Броваров, однако в направлении Бучи и Гостомеля они никуда не идут и готовятся к боям.

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