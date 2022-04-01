Оккупанты оставили практически весь район — городской голова Броваров

ВСУ будут производить зачистку населенных пунктов от оккупантов.

Российские оккупанты вышли из Броварского района Киевской области.

Также читайте Выехавшие из ЧАЭС оккупанты забрали с собой пленных украинских нацгвардейцев

Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

"Оккупанты оставили практически весь Броварской район. Это управление и Барышевский, и в сторону Прилук, в сторону Чернигова. Поэтому сегодня ВСУ будут напрямую действовать на расчистку населенных пунктов от оккупантов, от вражеской техники, возможно, заминированных мест", — сказал он в эфире телеканала "Рада".

Русские частично выводят свои войска со стороны Броваров, однако в направлении Бучи и Гостомеля они никуда не идут и готовятся к боям.

Читайте также: