Оккупанты осудили на 11 лет тюрьмы 20-летнего мариупольца

Россияне обвинили парня в "шпионаже" в пользу ГУР.

Оккупанты приговорили 20-летнего мариупольца к 11 годам колонии.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

"Так называемый "суд ДНР" вынес приговор 20-летнему жителю Мариуполя Михаилу Каримову. Парня обвинили в "шпионаже в пользу Главного управления разведки Украины", — говорится в сообщении.

По версии оккупационных следователей, Михаил Каримов, в период с декабря 2022 года по июнь 2023 года, якобы собирал и передавал в украинский ГУР сведения о местах дислокации и перемещения россиян. Оккупанты также заявили, что мариуполец еще и якобы приобрел и незаконно хранил боеприпасы.

Псевдосуд вынес приговор – 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что подобные приговоры россияне используют в качестве репрессивных мер против украинцев на захваченных территориях.

Кстати, на временно оккупированных территориях украинских школьников заставляли писать поздравления с днем рождения президенту России Владимиру Путину.