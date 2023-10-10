Оккупанты осуществляют милитаризацию детей на захваченных территориях – Федоров

Российские захватчики продолжают милитаризировать детей на временно оккупированных территориях. Они одевают их военную форму и дают в руки оружие.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Как отметил глава Мелитополя, в Константиновке школьники из контролирующего росгвардия "кадетского класса" присягнули на верность стране-агрессору.

"В Мелитополе открывают "дом юнармии" – военно-патриотического движения, занимающегося милитаризацией и военной подготовкой детей", – акцентировал Федоров.

Кроме того, российские силовики привлекаются к спортивным событиям. Так, в Мелитополе в честь дня рождения диктатора Владимира Путина росгвардейцы провели тренировку для детей

"Оккупанты меняют сознание наших детей — совершают самое страшное преступление в отношении Украины. Все причастные к этому должны быть наказаны", — подытожил Иван Федоров.

Напомним, россияне в Мариуполе задержали троих 9-классников. Их обвиняют в экстремистских действиях.

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