Оккупанты осушают Каховское водохранилище, что вредит окружающей среде и создает угрозы на юге – Верещук

Ирина Верещук подчеркнула, что российские военные сознательно и целенаправленно вредят окружающей среде.

Российские кафиры осушают Каховское водохранилище, что вредит окружающей среде, представляет угрозу водоснабжению и сельскому хозяйству южных областей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в Facebook.

"Экологическая война. Оккупанты осушают Каховское водохранилище. Угроза экологии, водоснабжению и сельскому хозяйству Запорожья и Херсонщины", — написала она.

Верещук подчеркнула, что оккупанты сознательно и целенаправленно вредят окружающей среде.

Фото: Ирина Верещук

Как добавила вице-премьер, они отдают себе отчет, что не смогут удержать захваченные территории, поэтому хотят оставить после себя выжженную землю, непригодную для жизни.

"Ничего у них не получится. Все может произойти очень быстро", — написала Верещук, напомнив о скором увольнении Херсона.

Напомним, в начале февраля в Каховском водохранилище уровень воды упал на 1,4 м. Могут возникнуть проблемы с водоснабжением. Также ситуация чревата экоцидом.

По информации Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины, в январе были зафиксированы факты массовой гибели рыбы из-за повреждения конструкции Каховской ГЭС, вызванной обстрелами кафиров. В результате значительного снижения уровня воды в Каховском водохранилище произошла массовая гибель рыбы.

Ущерб, причиненный рыбному хозяйству в этом случае, ориентировочно составляет более 390 млн грн.

По данным Минприроды, по состоянию на конец января 2023 года сумма ущерба окружающей среде, нанесенная в результате войны, составила более 47 млрд долларов.

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