Оккупанты освободили из плена гендиректора Запорожской АЭС

По информации главы МАГАТЭ, Игорь Мурашов уже благополучно вернулся к своей семье.
Генеральный директор Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов был освобожден из российского плена.
Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter.
"Я приветствую освобождение Игоря Мурашова, генерального директора Запорожской атомной электростанции Украины. Я получил подтверждение, что Мурашов благополучно вернулся к своей семье", — рассказал Гросси.
Напомним, в субботу, 1 октября, стало известно, что генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был задержан оккупантами.
Из-за этого МАГАТЭ обращалось к российским властям с просьбой предоставить разъяснения. А в Британии заявили, что такие действия российских оккупантов являются преступлением и подрывают безопасное управление станцией.
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