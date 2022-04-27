Оккупанты "освободили" Луганщину от газа: из-за обстрелов только в 6 населенных пунктах есть голубое топливо

Оккупанты "освободили" Луганщину от газа: из-за обстрелов только в 6 населенных пунктах есть голубое топливо

Из-за разрушенных российскими оккупантами газопроводов и газораспределительных станций почти вся Луганщина осталась без газа.

В Луганской области газом пользуются жители всего шести населенных пунктов. В других городах и селах централизованное газоснабжение в домах луганчан отсутствует из-за разрушения магистральных газопроводов и газораспределительных станций.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Ежедневно газовики ремонтируют поврежденные участки. Стараемся их регулярно снабжать расходными материалами, где-то доставать новые трубы. Иногда возникает вопрос – что завезти в первую очередь в область: еду или новую трубу большого диаметра, чтобы было на чем эту еду приготовить. Газ есть в шести городах и селах. Однако в трех из них не повсюду. С голубым топливом сейчас - 45,5 тысяч семей. К сожалению, некоторые участки во время боевых действий нам уже не отремонтировать", — отметил Гайдай.

Что касается водоснабжения – в области большинство насосных станций либо разрушены, либо обесточены, говорит глава области.

По его словам, централизованная подача воды полностью отсутствует в Рубежном, Попасной, ограничена в Лисичанске, Новодружеске, Привилле, Северодонецке.

Отсутствует подача воды в населенные пункты, которые обслуживает "Попаснянский районный водоканал".

Напомним, сегодня, 27 апреля, глава ОГА Сергей Гайдай призвал жителей Луганщины как можно скорее эвакуироваться и назвал города, откуда будут вывозить людей в более безопасный регион.

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