Оккупанты отчитались о тушении пожара на Запорожской АЭС

В оккупационной "прессслужбе МЧС" в Запорожской области сообщили, что пожар на градирне (сооружения в виде башни для охлаждения воды атмосферным воздухом – ред) Запорожской АЭС ликвидирован.

оккупанты традиционно обвиняют в атаке ВСУ. Им померещилась атака двух беспилотников.

Российский "Росатом" также заявил, что якобы градирня Запорожской АЭС получила серьезные повреждения в результате атаки беспилотников.

Ведь мол возник пожар с горением внутренних конструкций, который был якобы погашен.

"Однако внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда разрешит ситуация", — рассказывают оккупанты.

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Напомним, глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что этот инцидент не несет угрозы и является провокацией россиян, подожгли в градирные автомобильные шины в большом количестве.

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