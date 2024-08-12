Оккупанты отчитались о тушении пожара на Запорожской АЭС

Пожар продолжался несколько часов.
В оккупационной "прессслужбе МЧС" в Запорожской области сообщили, что пожар на градирне (сооружения в виде башни для охлаждения воды атмосферным воздухом – ред) Запорожской АЭС ликвидирован.
оккупанты традиционно обвиняют в атаке ВСУ. Им померещилась атака двух беспилотников.
Российский "Росатом" также заявил, что якобы градирня Запорожской АЭС получила серьезные повреждения в результате атаки беспилотников.
Ведь мол возник пожар с горением внутренних конструкций, который был якобы погашен.
"Однако внутренним конструкциям градирни был нанесен серьезный ущерб. Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты, когда разрешит ситуация", — рассказывают оккупанты.
Напомним, глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что этот инцидент не несет угрозы и является провокацией россиян, подожгли в градирные автомобильные шины в большом количестве.
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