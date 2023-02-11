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Оккупанты отключили интернет на захваченной Луганщине: в детских телефонах ищут что-либо украинское

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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522
Время на прочтение
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Оккупанты отключили интернет на захваченной Луганщине: в детских телефонах ищут что-либо украинское

Фото: Associated Press

Российские оккупанты полностью отключили интернет на захваченной территории Луганской области.

Захватчики отключили интернет для людей на захваченной части Луганской области, а в школах оккупанты массово проверяют смартфоны детей.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

"Чтобы ограничить доступ к информации граждан Украины на временно оккупированных территориях, мобильный оператор "мкс" с 11 февраля выключил пользователям мобильный интернет", — говорится в сообщении.

У ОВА добавляют, что проблемы с интернетом в отдельных населенных пунктах начали появляться еще неделю назад

"Абонплату за пакет россияне не меняли. Осталось еще выдать населению кнопочные телефоны и вернуться на 20 лет назад", — говорят в ОВА.

Также сообщается, что оккупанты массово проверяют смартфоны детей в школах — ищут любой контент, который может связывать их с Украиной.

"Дети вынуждены быть униженными и терпеть эти регулярные издевательские процедуры", — отмечают в ОВА.

В то же время в прифронтовых захваченных населенных пунктах людям не хватает продуктов питания и лекарств, как, например, в Кременной. Работа магазинов также ограничена.

Напомним, аналитики Института изучения войны говорят, что на Кременном направлении наблюдается "максимальное обострение" – россияне пытаются прорвать украинскую оборону. Однако вражеское наступление, вероятно, еще не достигло своего полного темпа.

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Дата публикации
Просмотры
522
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