Оккупанты открыли шлюзы Каховской ГЭС и затопили собственные позиции (видео)

Новое видео с Каховской ГЭС свидетельствует о неконтролируемом сбросе воды.

Продолжается сброс днепровской воды из-за поврежденной оккупантами Каховской ГЭС Херсонской области, в результате чего происходит подтопление побережья Новой Каховки и затопление вражеских военных позиций.

Об этом говорится в сообщении и видео от 11 мая 2023 Центра журналистских расследований.

Видео свидетельствует, что из-за открытых и частично разрушенных кафиров шандоров Каховской ГЭС неконтролируемо вытекают мощные потоки воды. Видны также повышенный уровень воды в Днепре и подтопленное побережье в Новой Каховке.

Это видео опровергает заявление гауляйтера Херсонщины Владимира Сальдо о том, что оккупанты контролируемо спускают воду с Каховской ГЭС, а сообщения о подтоплении на левом берегу Днепра – пропаганда украинских СМИ.

Пользователи публикуют фото затопления позиций российских войск и пишут о гибели солдата в блиндаже Фото: investigator.org.ua

Более того, есть информация, распространяемая местными телеграмм-каналами, об угрозе прорыва плотины Каховской ГЭС. Пользователи публикуют фото затопления позиций российских войск и пишут о смерти солдата в блиндаже.

"Вода прибывает каждый день, есть угроза прорыва плотины Каховского водохранилища. На днях затопило позиции на одном участке у реки, вода прибывала так быстро, что один из наших бойцов утонул в блиндаже. И вещей к хрену у ребят утонуло", – пишет один из пропагандистских каналов. .

Напомним, из-за повреждения Каховской ГЭС россиянами был нарушен весь цикл технологических работ других ГЭС.

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