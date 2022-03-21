Оккупанты отпустили троих похищенных в Мелитополе журналисток: владелец медиахолдинга до сих пор в неволе

Оккупанты отпустили троих похищенных в Мелитополе журналисток: владелец медиахолдинга до сих пор в неволе

Захватчики пытаются заставить журналистов работать в их пользу.

Российские оккупанты освободили троих журналисток, похищенных сегодня утром, 21 марта, в Мелитополе Запорожской области. Но издателя еще держат в плену.

Также читайте В Мелитополе российские оккупанты похитили журналистов

Об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины в Телеграмме.

"Трех журналисток после разговоров о необходимости сотрудничать с захватчиками отпустили. Пока удерживается в неизвестном месте Михаил Кумок", — говорится в сообщении.

Как сообщила гендиректор "МВ-холдинга" Анна Медведь, оккупанты удерживают в неволе еще Михаила Кумока, являющегося владельцем холдинга и издателем, который после выхода на пенсию полностью отошел от редакционных дел.

"Надеюсь, через несколько часов он будет на свободе", — сказала она в комментарии НСЖУ.

Напомним, сегодня утром, 21 марта, домой к журналистам "МВ-холдинга" — издателю Михаилу Кумке, выпускающему редактору Евгении Борян, журналистам Юлии Ольховской и Любови Чайке — пришли вооруженные люди, которые увезли их в неизвестном направлении.