Оккупанты, отступая, от ярости разрушают села на Николаевщине и Херсонщине — ОК "Південь"

Оккупанты, отступая, от ярости разрушают села на Николаевщине и Херсонщине — ОК "Південь"

Российские оккупанты под натиском ВСУ понемногу отступают.

Но во время отступлений они беспощадно обстреливают села, разрушая их до основания.

Об этом сообщают в оперативном командовании "Південь".

В Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает ведение боевых действий и инженерное обустройство занятых позиций. Активных наступательных действий, чтобы продвинуться в сторону, но обстреливает деревни из реактивных систем залпового огня "Смерч".

"На севере Херсонщины и Николаевщины враг покрывает огнем села, которые покинул, отступив. Не жалея местных жителей, поражая и разрушая наголову частные домовладения. Одна женщина погибла, по меньшей мере, шесть мирных жителей получили повреждения. Окончательные потери уточняются", — сообщают в ОК "Південь".

Напомним, что оккупанты атаковали позиции ВСУ на востоке Украины, а затем недосчитались три десятка бойцов.

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