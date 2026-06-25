Оккупанты отступают с юга: на Кинбурнской косе развевается украинский флаг (видео)

Кинбурнская коса / © instagram.com/nikvesti

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Силы обороны вынудили оккупантов отступить с позиций на юге. На Кинбурнской косе подняли украинский флаг.

Об этом сообщает Региональное управление Сил территориальной обороны «Юг» ВС Украины в четверг, 25 июня.

Украинские силы нанесли удар по оккупантам на Кинбурнской косе, что заставило их покинуть свои рубежи с занимаемых позиций. Оставшиеся в живых проводят эвакуацию.

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«В результате мощного огневого поражения Силы обороны Юга заставили оккупантов отступить с занимаемых позиций, происходит эвакуация уцелевшего личного состава, оккупанты покидают свои рубежи обороны. Мы не останавливаемся!», — отметили военные и опубликовали видео, как украинский флаг развевается на юге.

Также там сделали тревожное заявление для российской армии. Военные пообещали, что «танки все же дойдут до Джанкоя!».

Ситуация на Кинбурнской косе — последние новости

Два дня назад сообщали, что Силы обороны Украины нанесли удар по врагу на Кинбурнской косе. Это привело к полному логистическому коллапсу оккупационных войск: заблокированы поставки горючего, продовольствия и боеприпасов. Россияне оказались в тупике и приступили к вывозу своих подразделений.

Эксперты считают, что после бегства россиян из Кинбурнской косы Украина может получить важное стратегическое военное преимущество. Это означает, что Путин, вероятно, отказался от планов наступления на Одессу, а ситуация вокруг Херсона и вдоль Днепра в значительной степени зашла в тупик.

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