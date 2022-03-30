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Оккупанты отводят войска из-под Киева и переходят к плану "Б": пять главных новостей ночи

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16к
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Оккупанты отводят войска из-под Киева и переходят к плану "Б": пять главных новостей ночи

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных новостей ночи 30 марта:

  1. Российские оккупанты продолжают отводить свои подразделения с территории Киевской и Черниговской областей. В то же время, так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений. Читать дальше –>
  2. Российские захватчики провалили блицкриг – молниеносно захватить территорию Украины и установить здесь свою власть. Теперь переходят к плану "Б" — создать гуманитарную катастрофу на всей территории Украины. Читать дальше –>
  3. Россия остановила поставки газа через трубопровод "Ямал-Европа". По словам экспертов, такие перебои со снабжением обусловлены тем, что западные страны до сих пор отклоняли требование Москвы об изменении валюты. Читать дальше –>
  4. В Харькове обнаружили школьника, бессознательно работавшего корректировщиком огня оккупантов. Читать дальше –>
  5. Роскомнадзор грозится заблокировать Википедию из-за статьи о российском вторжении в Украину. Читать дальше –>

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