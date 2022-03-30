Оккупанты отводят войска из-под Киева и переходят к плану "Б": пять главных новостей ночи

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Пять главных новостей ночи 30 марта:
- Российские оккупанты продолжают отводить свои подразделения с территории Киевской и Черниговской областей. В то же время, так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений. Читать дальше –>
- Российские захватчики провалили блицкриг – молниеносно захватить территорию Украины и установить здесь свою власть. Теперь переходят к плану "Б" — создать гуманитарную катастрофу на всей территории Украины. Читать дальше –>
- Россия остановила поставки газа через трубопровод "Ямал-Европа". По словам экспертов, такие перебои со снабжением обусловлены тем, что западные страны до сих пор отклоняли требование Москвы об изменении валюты. Читать дальше –>
- В Харькове обнаружили школьника, бессознательно работавшего корректировщиком огня оккупантов. Читать дальше –>
- Роскомнадзор грозится заблокировать Википедию из-за статьи о российском вторжении в Украину. Читать дальше –>