Оккупанты перебрасывают БТГ из России и идут в наступление: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 27 апреля

Оккупанты перебрасывают БТГ из России и идут в наступление: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 27 апреля

Начались 63 сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению.

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на утро 27 апреля.

Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по жилым кварталам на территории Украины.

Продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

Наибольшая активность группировки оккупационных войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Противник доукомплектовывает подразделения, понесшие потери и извлекающие из составов технику. Транспортировка техники на территорию Украины осуществляется обычно железнодорожным транспортом.

На Слобожанском направлении противник продолжает наносить авиационные удары и поражать артиллерией инфраструктуру города Харькова.

На Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенкового. Противник овладел северо-восточной окраиной населенного пункта Большая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы.

В город Изюм из Белгородской области оккупанты перебросили две батальонные тактические группы из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. Кроме того, в районах населенных пунктов Белгородской области противник развернул два ракетных дивизиона ОТРК "Искандер-М".

В Донецком направлении подразделения врага ведут активные действия практически вдоль всей линии столкновения. Основные усилия противника сосредоточены на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Попасную, Рубежное и развития наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск.

На Лиманском направлении противник установил контроль над населенным пунктом Заречное, совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Ямполь.

На Северодонецком направлении захватчики установили контроль над населенным пунктом Новотошковское, ведут наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

На Мариупольском направлении враг оказывает массированное огневое воздействие и блокировку наших подразделений в районе завода "Азовсталь". В городе оккупанты продолжают проводить фильтрационные мероприятия в отношении гражданского населения.

На Южнобужском и Таврическом направлениях противник закрепляется на ранее занятых позициях и обстреливает позиции ВСУ.

В Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях враг пытается улучшить свое тактическое положение. С этой целью осуществляет перегруппировку подразделений, наращивает систему огневого поражения, а также производит воздушную разведку.

Силами подразделений росгвардии оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в районах населенных пунктов Киселевка и Станислав Херсонской области.

На Таврическом направлении подразделения противника осуществляют инженерное оборудование позиций и запасов.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не отмечается.

"Украинскими воинами за предыдущие сутки были поражены 7 воздушных целей: самолет Су-25, вертолет Ка-52, 3 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 крылатые ракеты.

Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 9 атак врага, уничтожены 9 танков, 11 артиллерийских систем, 4 единицы специальной и 17 единиц бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной и 16 единиц автомобильной техники, 4 топливозаправщика и 1 зенитная установка. Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины. Во время внезапных авианалетов российские оккупанты терпят существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что глава Белгородской области РФ сообщил, что в одном из сел региона горит склад боеприпасов. Несколько минут он писал о громких взрывах. В районе села Старая Нелидовка (Белгородская область России), по предварительной информации, горит склад боеприпасов.

Напомним, в ночь на 25 апреля в российском городе Брянск вспыхнул пожар на территории нефтебаз "Роснефти" – пылали резервуары для хранения нефти.

Ранее в российском Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе (фото, видео).

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