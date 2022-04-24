Оккупанты перебрасывают технику к границе с Украиной и минируют территорию

Оккупанты перебрасывают технику к границе с Украиной и минируют территорию

На Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск за счет опрокидывания и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области.

Пограничная служба ФСБ Российской Федерации продолжает обеспечивать усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Противник наращивает инженерно-фортификационное оборудование позиций в Брянской области в 3 км от государственной границы Украины.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

На Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск за счет перебрасывания и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области.

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"По имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК "Искандер-М". Враг продолжает частичную блокировку Харькова, производит огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. С целью усложнения перемещения подразделений Сил обороны в районе населенного пункта Коротичи противник провел дистанционное минирование местности", — говорится в сообщении.

Напомним, что украинские подразделения с позиций наблюдательных постов возобновили контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области.

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