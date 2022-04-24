Оккупанты перебрасывают технику к границе с Украиной и минируют территорию

На Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск за счет опрокидывания и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области.
Пограничная служба ФСБ Российской Федерации продолжает обеспечивать усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Противник наращивает инженерно-фортификационное оборудование позиций в Брянской области в 3 км от государственной границы Украины.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
На Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск за счет перебрасывания и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области.
"По имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК "Искандер-М". Враг продолжает частичную блокировку Харькова, производит огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. С целью усложнения перемещения подразделений Сил обороны в районе населенного пункта Коротичи противник провел дистанционное минирование местности", — говорится в сообщении.
Напомним, что украинские подразделения с позиций наблюдательных постов возобновили контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области.
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