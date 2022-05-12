Оккупанты перебросили БТГ и 300 единиц техники для наступления на Славянск — Генштаб

Оккупанты перебросили БТГ и 300 единиц техники для наступления на Славянск — Генштаб

На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск для возобновления наступления на Барвенково и Славянск.

Для усиления передовых подразделений противник совершил перемещение батальонной тактической группы.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

С целью доукомплектования пострадавших подразделений и логистического обеспечения группировки войск российские оккупанты переместили в Славянском направлении около 300 единиц вооружения и военной техники.

На Донецком направлении подразделения россиян пытаются идти в наступление в Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Основной задачей остается установление полного контроля над городом Рубежное, захват городов Лиман и Северодонецк.

"На Лиманском направлении враг форсировал реку Северский Донец для введения основных сил и проведения наступления. По направлению на Северск ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки. Продолжаются боевые действия. -мостового парка", — сообщают в Генштабе.

На Северодонецком направлении оккупанты наступают в направлении Кудряшевка, Северодонецка и имеют небольшие успехи.

На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Первомайска, Камышевахи, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник ведет штурмовые действия в направлении Новобахмутовка и Новокалиново.

На Кураховском направлении враг наступает в направлениях Степное – Новомихайловка, Славное – Новомихайловка и Александровка – Марьинка. Продолжаются боевые деяния.

В Мариуполе основные усилия оккупантов сосредоточены на блокировании и попытках уничтожения ВСУ в районе завода "Азовсталь". Противник не прекращает наносить авиационные удары.

Напомним, что корабельная группировка Черноморского флота РФ у берегов Украины имеет переменный состав и постоянно угрожает ракетными ударами. В Черном море у берегов Украины на российских кораблях в постоянной готовности, чтобы нанести ракетные удары, находится не менее полусотни ракет морского базирования.

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