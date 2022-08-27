Оккупанты передислоцируют военную технику из аннексированного Крыма в Россию — американские аналитики

Россияне остались без значительного количества техники и оружия, которое они держали в аннексированном Крыму. Именно поэтому войска агрессора продолжали передислоцировать военную технику с полуострова в Россию.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

В своем отчете американские аналитики отмечают: вероятно, такая реакция возникла на тяге украинских ударов по российским тыловым районам в Крыму.

Кроме того, российские войска укрепляют противовоздушную оборону в Крыму. Оккупанты пытаются противостоять ударам ВСУ, поскольку нынешняя российская противовоздушная оборона неэффективна против украинских беспилотных летательных аппаратов.

В Институте также отмечают, что украинские силы продолжали обстреливать российские наземные линии связи и военную инфраструктуру в оккупированной Херсонской области, обеспечивающие операции на западном берегу Днепра.

Как сообщалось, специалисты Центра оборонных стратегий увидели признаки размещения Россией тактического ядерного оружия на территории аннексированного Крыма. По данным экспертов, на обустройство тактического ядерного оружия в Крыму указывает, что на полуострове восстановлена инфраструктура для поддержки функционирования такого оружия и создано специальное подразделение ВС РФ.

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